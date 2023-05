[Vidéo] Moulins-sur-Orne. Quatre nouvelles éoliennes implantées sur les terres d'Argentan

Malgré le printemps et le retour du soleil, le vent fait toujours acte de présence dans l'Orne. Celui-ci est peut-être le moyen de production de toujours plus d'énergie pour demain. Jeudi 4 mai, quatre éoliennes ont été inaugurées à Moulins-sur-Orne, près d'Argentan.

Installés par l'entreprise IEL, ces grands pylônes de plus de cent mètres de hauteur produisent de l'électricité facilement et en grande quantité : plus de dix-huit millions de kilowattheures par an. C'est l'équivalent de la consommation annuelle de 5 100 personnes, chauffage inclus. Aujourd'hui, on dénombre pas moins de vingt éoliennes sur l'intercommunalité d'Argentan, sur les vingt-six implantées dans le département de l'Orne.

Vitesse et inclinaison des pales, contrôle de la maintenance ou encore gestion de la production d'électricité, de nombreuses machines veillent au bon fonctionnement de chaque éolienne. "Ces machines sont à la fois complexes, mais aussi robustes. Elles assurent une fiabilité pendant des dizaines d'années", explique Olivier Le Roux, directeur d'exploitation d'IEL.

À quoi ressemble l'intérieur d'une éolienne ?

Vous passez peut-être devant tous les jours, mais savez-vous ce que l'on retrouve à l'intérieur de ces géants des airs ? Découvrez l'envers du décor :

Ces éoliennes produisent désormais l'énergie verte de demain, même si une partie de la population reste sceptique, notamment face à l'inesthétisme de ces géants des airs.