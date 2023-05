Manche. Des fêtards verbalisés après la rave party géante de Ger

L'événement avait été interdit par deux arrêtés préfectoraux. Malgré tout, au moins 3 000 fêtards se sont retrouvés pour une rave party géante à Ger, dans la Manche, du samedi 6 au lundi 8 mai 2023.

Les derniers fêtards ont quitté les lieux dans l'après-midi du lundi. "Aucun incident notable n'est à déplorer", indique la préfecture de la Manche qui avait posté des gendarmes à proximité et mobilisé des pompiers et la Croix-Rouge en cas d'urgence. Le site était aussi surveillé par un drone. Quelques interventions bénignes des pompiers et de la Croix-Rouge ont été nécessaires.

72 amendes pour usage de stupéfiants

Les gendarmes attendaient les fêtards à la sortie pour les verbalisations. Bilan : 72 amendes forfaitaires délictuelles pour usage de stupéfiants, cinq conduites sous stupéfiants, quatre conduites sous alcool, deux défauts d'assurance sur des véhicules et de multiples contraventions pour défaut de contrôle technique ou non mutation de carte grise.

Des poursuites judiciaires contre les organisateurs sont aussi envisageables.