Caen. Carnet de prison : l'homme qui fait de sa vie un dessin

Que retenir de ce temps passé, chaque semaine consacrée à initier des détenus de la maison d'arrêt de Caen où sont purgées les "courtes peines" à la technique du dessin ?

Que dire de tout cela ? Cédric, 46 ans, installé aujourd'hui en Vendée du côté des Sables d'Olonne après avoir passé une petite dizaine d'années à Caen a cette réponse en forme de souvenirs qu'il raconte : "Je pense à ce qu'on peut ressentir lorsqu'on voyage et que l'on découvre soudain un pays qui vous est étranger. Il y a le bruit, les odeurs et puis en pareil cas des barreaux partout, l'odeur de bouffe de cantine, la puanteur, les ordinateurs sans souris et qui ne servent à rien. Et puis cette pression omniprésente dont on mesure à chaque fois la dimension derrière chaque grille. On passe son temps à attendre qu'une grille s'ouvre pour en refermer une autre. Ici, dans ce type de lieu, vous n'êtes qu'un numéro, on y perd son identité… Moi, je n'étais plus Galien mais simplement un intervenant culturel sans autre nom que cette inscription portée sur mon badge".

"Un jour, j'ai cherché à savoir qui j'avais en face de moi. Je n'aurais pas dû".

Il est né de cette expérience hors du commun à l'intérieur d'une prison faite de hauts murs, de grilles et de barreaux, ce livre qui la raconte et décrit ce qu'on ne voit pas : un parcours de vie à apprendre, un peu le dessin auquel il a donc initié certains détenus qui le voulaient bien pendant deux ans et demi à raison d'une une heure et demi de cours par semaine.

On a invité l'auteur dessinateur à animer sur place un atelier de dessins. Il en est ressorti deux ans et demi plus tard à se poser la question de la privation de liberté et pas seulement dans l'enceinte d'une maison d'arrêt. "Que veut dire être privé de liberté ? Dans une prison mais aussi dans sa vie de tous les jours, dans son couple, dans son travail… C'est sur quoi j'ai voulu me pencher".

Il lui aura fallu cinq années de travail pour accoucher de ce "carnet de prison" qui vient d'être publié aux Editions Steinkis. Un album inédit, fracassant, la plongée au coeur de la machine pénitentiaire. Cédric y raconte son quotidien et surtout celui de ceux qu'il a côtoyés et dont il ne savait rien. " Un jour j'ai voulu savoir qui était en face de moi, ce qu'il avait fait. J'ai cherché et j'ai trouvé. je n'aurai pas dû, c'est une faute professionnelle".

Parmi les détenus qui ont suivi ses cours de dessin, il y a Yembé, Galien en dessine le portrait, la gueule fracassée. "Je ne sais pas ce qu'il a fait pour mériter un tel traitement mais je commence à avoir un doute. Tout finit par transpirer en prison". Il y a aussi Samuel "toujours en train de dessiner, il veut faire du tatouage, il bosse dur mais peine à s'exprimer… complètement défoncé comme beaucoup aux médocs, l'antidépresseur règne en maître en prison".

Les dessins sont forts et lumineux en même temps, l'univers carcéral croqué dans sa réalité. "C'est une sorte de cocon pour certains qui s'en satisfont car ils ne sauraient pas, disent-ils, se débrouiller à l'extérieur en même temps qu'une cocotte-minute".

Eboueur à Granville avant d'être dessinateur à Caen !

Cédric est Galien et préfère qu'on l'appelle par son nom de plume. Pourquoi ? "Je ne suis pas très à l'aise en public. Du coup, mon pseudonyme me met à distance. C'est comme un personnage dont j'endosse les habits, un personnage qui est aussi un peu de mon histoire".

Son histoire de dessinateur quasi autodidacte a commencé par l'ingénierie mécanique. Il n'a pas poursuivi, fut victime un temps d'un burn-out qui lui fit prendre l'air pour s'installer en Normandie. D'abord ce fut la Manche du côté de Carolles pour apprendre un peu le dessin puis à Granville où il fut éboueur avant de débarquer à Caen.

Sa vie est comme un dessin passé par la case prison.

Etonnant dessein.