Saint-Étienne-du-Rouvray. La Cerisaie de Tchekhov : une pièce toujours étonnamment moderne

Collectif théâtral flamand, le tg STAN, formé en 1989 à Anvers par Frank Vercruyssen, Sara De Roo, Jolente De Keersmaeker et Damiaan De Schrijver, met un point d'honneur à mettre la démocratie au centre de la pratique artistique. De ce fait, la mise en scène est toujours le fruit d'une décision collégiale. Ici, les personnages sont enfermés dans un mouvement continu, ne parvenant pas à se détacher du passé et s'empêtrent ainsi chacun dans leur drame personnel. En choisissant de s'atteler au texte de Tchekhov, la compagnie démontre une fois de plus combien cette pièce, créée en 1904, entretient des limites floues entre drame et comédie. Le texte recèle en effet d'incroyables ressorts comiques avec ses répliques décalées et les réactions toujours déplacées de ses personnages qui, sous couvert d'apparents dialogues, ne font que monologuer et s'isolent chacun dans leur monde.

Pratique. Le vendredi 12 mai à 19 h 30 au Rive Gauche à Saint-Étienne-du-Rouvray. 9 à 27 €. lerivegauche76.fr.