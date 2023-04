Calvados. Cinq personnes piégées par la marée secourues par les sauveteurs en mer

Cinq personnes se sont retrouvées isolées par la marée samedi 29 avril, dans l'après-midi, au niveau de la Pointe du Hoc, domaine situé dans la commune de Cricqueville-en-Bessin. Le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg a alors engagé d'importants moyens de secours dont l'hélicoptère Caïman de la Marine nationale.

Intervention des sauveteurs en mer

Des sauveteurs en mer de Grandcamp-Maisy ont finalement pu récupérer les promeneurs sains et saufs, et les ont ramenés au port de Grandcamp. Une fois de retour à terre, les personnes ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers. La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord rappelle l'importance de s'informer des horaires de marée avant toute excursion pédestre en bord de mer ou sur l'estran. En particulier pour les prochains jours durant lesquels de forts coefficients de marées sont attendus.