Football. Le Havre terrasse le SM Caen et fonce vers la Ligue 1

Ils ont presque les deux pieds en Ligue 1 et en plus ils ont remporté les deux derbys de Normandie de la saison. Le HAC vit une saison de rêve, encore plus après son succès 2-1 sur la pelouse du stade Michel d'Ornano, ce samedi 29 avril.

Il aura fallu attendre la 42e minute pour que le défenseur central Gautier Lloris n'ouvre le score d'une tête sur corner. Une affaire de coups de pied arrêtés décidément puisque c'est après un nouveau corner qu'Oussama Targhalline a décroché une splendide frappe en pleine lucarne en seconde période. À 2-0 les Caennais y croient pourtant toujours, en témoigne la réduction du score signée Emmanuel Ntim, là encore après un corner, à la 89e minute.

Le titre leur rend les bras

Finalement les Ciel et Marine ont tenu, et signent leur 31e match de suite d'invincibilité en Ligue 2. Il leur reste maintenant deux objectifs : terminer le travail en s'assurant le titre, et aller chercher le record de Sedan, et ses 32 matchs de suite sans défaite en seconde division en 1955. Ça devrait le faire.

Avec cette défaite, le Stade Malherbe dit lui adieu à tout rêve d'une montée dans l'élite accrochée au forceps, et devra désormais profiter des cinq matchs restants cette saison pour préparer au mieux la suivante. Pourtant, les supporters étaient bien au rendez-vous, en témoigne l'ambiance dans le stade, et même leur spectacle pyrotechnique de la veille.