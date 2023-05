Rouen. Des rues bientôt rendues aux piétons ?

Rouen a été la première ville à rendre piétonne une de ses artères, celle du Gros Horloge, en 1972, sous l'impulsion de Jean Lecanuet, le maire de l'époque.

Réflexion en cours sur certains secteurs

À l'image de ce qui a été fait dans les années 1970, la Ville planche sur la possibilité de rendre d'autres rues piétonnes à l'avenir. Pour autant, la collectivité avance à tâtons. La piétonnisation permanente n'est pas à l'ordre du jour mais des expériences sont tentées.

Après une première expérimentation en 2020, la rue des Boucheries Saint Ouen, sera à nouveau piétonnisée cet été, tout comme la rue Jeanne d'Arc pendant les fêtes Jeanne d'Arc, attendues du 18 au 20 mai. Cette artère centrale, déjà transformée en zone de rencontre, pourrait d'ailleurs faire l'objet d'une piétonnisation à long terme. D'autres secteurs pourraient subir le même sort, tels que la rue Rollon, la rue des Bons Enfants ou encore la rue aux Ours. "La piétonnisation dans toutes les rues n'est pas possible. En revanche, que les voitures soient bannies dans un certain nombre de secteurs de la ville, c'est bon pour les habitants et les commerçants", confirme Sileymane Sow, adjoint au maire de Rouen en charge du commerce.