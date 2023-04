Environnement. Épis réparés : Caen la mer protège son littoral

Caen la mer ne souhaite pas agir en réaction, mais en prévention. Mardi 25 avril, quelques élus étaient réunis à Lion-sur-Mer pour constater l'avancée des travaux sur le littoral de la communauté de communes. D'ici avril 2024, 19 épis doivent être réparés pour protéger le littoral.

Lutter contre les inondations et les submersions

"L'épi est constitué d'un certain nombre de poteaux en bois plantés en perpendiculaire du front de mer pour pouvoir retenir le sable et créer un matelas, qui viendra conforter la plage et éviter que les houles et les tempêtes soient trop fortes sur le littoral", résume Romain Bail, vice-président de Caen la mer en charge du littoral. Vous vous êtes sans doute déjà demandé ce qu'étaient ces poteaux en bois sur la plage. Vous avez désormais la réponse.

Ces poteaux en bois qui ressortent du sable intriguent très souvent les touristes, mais aussi les locaux !

Selon celui qui est aussi maire de Ouistreham, il faudrait retravailler la digue en béton tous les deux ou trois ans du fait des assauts de la mer. "Grâce aux épis, on gagne dix à douze ans de protection", avance-t-il. Dans le même temps, des projets censés rendre l'espace à la nature sont avancés. De quoi créer "un tampon" face aux déferlements de la mer, un organisme vivant.

Sur ces 19 épis réparés, neuf sont situés à Hermanville-sur-Mer, quatre à Ouistreham, quatre également à Lion-sur-Mer et deux à Colleville-Montgomery. Les travaux, qui ont débuté en mars, se mettront en pause en mai. Une fois la saison estivale passée, ils pourront reprendre et se conclure en avril 2024. Le coût total de cette seconde phase de travaux culmine à 1,1 million d'euros.