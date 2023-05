Alençon. La révélation Hervé sur la scène de La Luciole

Artiste issu de la nouvelle vague de pop-électro, Hervé se produira à Alençon, le jeudi 6 mai en foulant la scène de La Luciole. Le chanteur, qui vient de sortir son nouvel album Intérieur Vie, se produit pour la première fois dans l'Orne. Avec des titres comme "Si bien du mal", "D'où je viens", ou encore "Tout ira mieux demain", le chanteur breton a su imposer son style dans le monde de la musique tout en mettant en avant son influence pour Alain Bashung et The Shoes.

Originaire de Saint-Cyr-l'École, dans les Yvelines, Hervé Le Sourd se prend de passion pour la musique à l'âge de 12 ans, lorsqu'il prend des cours de piano. Rêvant d'être footballeur professionnel, il troque finalement les crampons pour un micro et se lance dans la musique à ses 16 ans. En 2015, il forme un duo avec un Britannique, Dennis, qui se nommera Postaal. En 2019, il sort son premier E.P. Mélancolie F.C, avant de lancer son premier album solo en 2020 qui s'appelle Hyper. En 2021, c'est la consécration pour le jeune artiste qui se voit attribuer la récompense de "Révélation masculine" aux Victoires de la Musique après un début de carrière fulgurant.

Avec ce nouvel album, Hervé décide de parler de la société, mais aussi de son quotidien entre la vie parisienne et son attachement à la Bretagne. Se considérant comme autodidacte, Hervé compte apporter une nouvelle vision de la musique, en mêlant l'électro, la pop et le rap.

Coline Rio en 1re partie

Avant l'arrivée d'Hervé sur la scène de La Luciole, Coline Rio se produira devant le public alençonnais. Originaire de Nantes, l'artiste a commencé sur la scène musicale avec le groupe électro-pop-rock Inüit, avant de se lancer en solo avec son premier E.P, Lourd et délicat, sorti en juin 2022. Révélée par le Chantier des Francofolies de La Rochelle en 2022, Coline Rio compte bien gravir des sommets.

Entre la pop enivrante de Coline Rio et le style si particulier de Hervé, nul doute que les Ornais auront de quoi danser le jeudi 6 mai !

Pratique. Hervé et Coline Rio seront en concert le 6 mai à La Luciole. 20 h 30. Tarif : 24 €. Plus d'informations et billetterie sur laluciole.org.