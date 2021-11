Le trésor du fleuriste

Autrefois installé rue Martainville puis rue Rollon, ce fleuriste spécialisé dans les roses offre aujourd’hui ses talents rue du père Adam.

Le bottier ressuscité

Les passants peuvent admirer cette boutique aux couleurs d’antan, ouverte depuis le 3 mai. “Après avoir fait décaper la devanture, nous avons découvert une vieille enseigne de 1900 : A. Migrot Bottier. Je tiens à la conserver telle qu’elle”, explique le fleuriste. “Pour coller avec le décor des antiquaires qui se trouve dans le quartier, j’ai cherché à vieillir cette boutique et lui rendre son cachet”, ajoute le nouveau propriétaire des lieux. Mariage, deuil, composition, ce passionné de rose et fleuriste depuis une vingtaine d’année adapte et personnalise ses offres aux demandes de ses clients.

“Pour un enterrement par exemple, j’essaie de connaître la personne, ce qu’elle aimait, et je tente de lui rendre hommage”, assure le professionnel. Toujours sous le nom de L’arrosoir, il s’agit de la 22e boutique ouverte par ce fleuriste haut en couleur.

Pratique. L’arrosoir, 17 rue du Père Adam, Rouen. Tél. 02 32 12 53 30.