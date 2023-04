Caen. La Foire de Pâques ouvre ses portes pour trois semaines de sensations fortes

C'est parti ! La Foire de Pâques de Caen est fin prête à accueillir les amatrices et amateurs de sensations fortes pendant plus de trois semaines, sur le parking du Parc des expositions de Caen. Elle ouvre ses portes ce vendredi 21 avril à 14 heures, et ce jusqu'au dimanche 14 mai. Pendant la période des vacances scolaires, jusqu'au dimanche 2 mai, la foire accueillera ses visiteurs chaque jour dès 14 heures.

Faire le plein de sensations

Cette année, la foire garde secret quelques nouveautés mais annonce tout de même de grands classiques à sensations comme le Booster Maxxx Mega G4, le Mégadance ou encore l'Astroworld (attraction en photo). Le Jet power vous fera tourner dans tous les sens, ainsi que le Master dreams, qui avait plu au public l'an passé et qui sera de retour tout au long de la foire. Parmi ceux qui répondent présents, on compte aussi le Showbiz c'est fou, l'un des plus longs palais du rire avec ses 54 m de long et 984 m de parcours. Il réunit deux anciens palais du rire et ouvrira samedi 22 avril.

On compte par ailleurs le Sweety et sa mascotte phare, un ours. Il a eu le droit à un rafraîchissement avec un changement de pelage et plusieurs coups de peinture à l'occasion de son passage à Caen. Pour les fanatiques de pièces, le Whiscoco fera partie des manèges présents cette année. Pour les plus gourmands, la confiserie Hoffmann se prêtera au jeu et sera située à côté du célèbre toboggan géant. Au total, ce sont près de 150 manèges qui arboreront le parking du Parc des expositions de Caen.

Le bon plan dès l'ouverture

Pour l'ouverture de la foire, le vendredi 21 avril, les manèges mettent en place une offre spéciale. Pour un ticket acheté, le second sera offert. Par ailleurs, le samedi 13 et le dimanche 14 mai, les manèges participants à l'opération seront à 2 €.

Pratique. Du vendredi 21 avril, 14 heures, au dimanche 14 mai. Ouverture de 14 heures à minuit chaque jour, jusqu'au dimanche 2 mai. Puis lundi, mardi, jeudi, de 16 heures à minuit ; le mercredi et dimanche, de 14 heures à minuit ; le vendredi, de 16 heures à 1 heure du matin ; le samedi, dès 14 heures.