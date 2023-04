[Dossier]. La Normandie, nouvel eldorado de la vigne

La Normandie n'a jamais été réputée pour son vin et pourtant, depuis quelques années maintenant, plusieurs Seinomarins ont choisi de créer leur propre vin, comme Benoît Hue et ses huit amis, avec qui il s'est installé à Saint-Pierre-de-Manneville, près de Rouen.

Créer leur propre vin, c'est ce que souhaitent Benoît Hue et huit de ses amis. À l'origine, il est masseur-kinésithérapeute au Grand-Quevilly, près de Rouen. Mais de fil en aiguille, il s'intéresse au milieu viticole. "Depuis plusieurs années, je fais des dégustations de vin. L'idée a mûri, les confinements se sont enchaînés et je me suis penché sur le sujet", raconte-t-il. "Gérard Samson nous a inspirés, c'est le premier à avoir eu des vignes en Normandie, livre Benoît Hue. Et en plus, il y a eu le réchauffement climatique. Le climat du sud commence à venir chez nous, en Normandie, et on espère qu'il nous soit favorable."

Il y a un an et demi, "on a trouvé un terrain à Saint-Pierre-de-Manneville et, en novembre, on a commencé à planter nos pieds de vignes". Après des analyses de sol effectuées, "nous avons choisi comme cépage le chardonnay, comme en Bourgogne. Au total, on a planté 4 000 pieds". Dans ce projet, certains se sont investis financièrement, d'autres ont décidé de mettre la main à la pâte pour entretenir 1,6 hectare, dont 0,8 est occupé par les vignes. Mais avant d'obtenir du vin, ils doivent encore s'armer de patience. "Il faut attendre entre trois et quatre ans pour espérer avoir quelques bouteilles." En plus d'entretenir ses vignes, Benoît Hue est aussi le vice-président de l'association des vignerons de Normandie. Avec Édouard Capron, président de la structure, ils ont eu l'idée d'associer leurs savoirs. "Pour l'instant, on essaie de faire des tests et, avec l'association des vignerons, on tente de trouver les cépages les plus adaptés à notre région." Jean-Charles Lévêque, qui travaille dans l'informatique, dans une société d'assurance, fait aussi partie du projet viticole de Saint-Pierre-de-Manneville. "Je savais déjà que certains particuliers possédaient des vignes, mais je ne savais pas que du vin pouvait être produit en Normandie."

C'est son ami Benoît Hue qui lui a parlé de cette nouvelle filière viticole normande. "Je ne me serais pas lancé tout seul alors, quand il m'en a parlé, je n'ai pas hésité." Depuis le mois de novembre, les neuf passionnés sont plus motivés que jamais à entretenir leurs vignes. "On y est allés le week-end de Pâques pour une séance de désherbage et le mois d'avant pour tailler les pieds", précise Benoît Hue. Mercredi 12 avril, certains se sont réunis pour "s'occuper du palissage prévu en mai. C'est le fait de mettre des piquets sur lesquels les vignes s'appuieront et se développeront". Il y a un an, l'Euroise Axelle Piednoël s'est aussi prise de passion pour l'aventure viticole. Elle a créé son propre domaine, appelé Leprince, à Bourg-Achard. L'an passé, au mois d'avril, elle plantait d'ailleurs ses premières vignes. Récemment, sur un poste Facebook datant du 9 avril, elle indiquait avoir planté 2 500 nouveaux pieds de deux cépages différents, le sauvignac et le soreli. Pour ces néo-vignerons, l'enjeu est de taille : tout inventer dans une filière encore peu présente dans la région et sans cahier des charges particulier.