Square Guillaume Lion : le nouveau refuge des oiseaux

Il accueillait les skateurs qui l’ont déserté après la création du skate parc, rive gauche. Abandonné, le square Guillaume Lion était devenu un lieu mal fréquenté, un jardin sombre. Depuis, il a fait peau neuve, après trois mois et demi de travaux et 250 000 € investis. “Le but était de désenclaver ce square vieillissant en lui donnant une nouvelle entrée, rue des Maillots Sarrazins”, explique Didier Choiset, adjoint au maire en charge des bâtiments.



Dédié à la biodiversité

“Le projet que nous avons mené prévoit un réaménagement complet de l’espace, indique Julien Goossens, ingénieur chargé des travaux. Nous avons recréé la perspective historique qui était la sienne, entre l’abbatiale Saint-Ouen et la porte monumentale.” Pour lui donner une nouvelle dynamique, les 2 100 m2 du square ont été divisés en trois. Il accueille désormais une aire de jeu, autour d’une ancienne fontaine. Un jardin de style médiéval, composé de plantes vivaces et d’arbustes, y a vu le jour. Dans la troisième partie du square, des jardins partagés ont été aménagés dont deux seront mis à disposition des écoles voisines et le reste aux habitants du quartier qui seraient intéressés. Enfin, les vestiges de l’ancienne église des Augustins, qui avaient quitté l’emplacement des anciens Gaumont pour être déposés ici, ont été remis en valeur.

Pourquoi reconvertir cet espace ? “Le quartier n’était pas très riche en espaces verts et nous voulions un lieu dédié à la biodiversité.” C’est la raison pour laquelle des essences attirant les abeilles y ont été implantées. Le square leur sera un refuge au sein de la ville. “Nous avons laissé aussi quelques troncs d’arbres coupés : des insectes s’y logeront. Cela attirera les oiseaux qui trouveront ici leur havre de paix. ”

Anne Letouzé

(Photo Mairie de Rouen)