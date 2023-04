Près de Saint-Lô. L'athlète Marie-Amélie Le Fur en conférence sur le sport paralympique à Agneaux

Neuf médailles paralympiques dont trois en or. C'est une athlète avec un beau palmarès qui se déplace à Agneaux, ce jeudi 13 avril. Marie-Amélie Le Fur vient rencontrer les scolaires ainsi que des sportifs du Stade Saint-Lois athlétisme, avant une grande conférence ouverte au public à 20 h 30, à la salle des fêtes de la commune.

Agneaux se prépare aux Jeux olympiques 2024 de Paris avec trois à quatre conférences par an avec un athlète. Le thème cette fois est le paralympisme. "C'est pour parler aussi du handicap et de l'inclusion", explique Jean-Charles Enot, adjoint au maire d'Agneaux en charge du projet, qui souhaite que toute la population se prépare aux JO. "C'est une génération qui vivra ça et qui ne le revivra pas. C'est très historique. Nous faisons profiter la population d'Agneaux de belles rencontres, tout en mettant en avant l'inclusion et l'équité, assure-t-il. Les vraies valeurs du sport."

Si c'est la commune d'Agneaux qui organise, l'événement est ouvert à tous. "Plus on fait profiter de monde, plus on est content", conclut l'élu.