Météo. Ces tempêtes qui ont marqué la Normandie

La Manche a été placée en vigilance orange le mercredi 12 avril pour vents violents en raison du passage de la tempête Noa. En Normandie, ces dernières années, plusieurs tempêtes et coups de vent ont marqué les esprits.

La tempête Lothar

Les vents soufflent à plus de 180 km/h le 26 décembre 1999 : la tempête Lothar, surnommée "la tempête du siècle" fait son entrée dans l'hexagone par le nord de la Bretagne, puis la Normandie, l'Île-de-France, pour terminer sa course en Allemagne. La Chaîne Météo retrace une pointe à 210 km/h sur le pont de Tancarville ce jour-là.

Les pompiers dénombreront 18 morts au total dans le nord-ouest de la France. La cathédrale de Rouen avait aussi été endommagée : "Un clocheton a crevé la voûte et s'est écrasé 28 mètres plus bas", retrace le journaliste cette année-là dans le journal, tandis qu'à Fécamp, on peut voir deux jeunes sur un canoé naviguant sur une rue transformée en coulée de boue.

La tempête Aurore en octobre 2021

Plus de 250 000 foyers privés d'électricités, la circulation des trains très perturbée, magasins inondés et toitures ruinées : les Normands se souviendront longtemps de la tempête Aurore, qui a sévi jusqu'en Île-de-France.

L'impressionnant coup de vent lors de la canicule en 2022

Été 2022. Samedi 18 juin, la journée est particulièrement chaude à Deauville, les températures avoisinent les 40 degrés, la plage est encore bondée en début de soirée. C'est à 20 h 30 qu'un coup de vent, une mini-tornade, s'abat sur le littoral normand.

Le bilan sera lourd : un mort sera à déplorer, un kitesurfeur projeté contre le mur d'un restaurant. Plus d'une cinquantaine de personnes seront blessées, notamment par du mobilier des restaurants, transformés par le vent en projectiles.

La tempête Gérard en janvier 2023

Avec 163 km/h mesurés à Carteret et près de 400 interventions des pompiers, la tempête Gérard a fait beaucoup de dégâts, privant également plus de 30 000 foyers d'électricité pendant plusieurs heures.

La tempête Larisa en mars 2023

Vendredi 10 mars 2023, la tempête Larisa a privé jusqu'à 6 000 foyers d'électricités en Normandie. D'autres ont frôlé la mort : un arbre est tombé sur le toit d'un car du réseau Nomad transportant des passagers, ne faisant heureusement aucun blessé. Sur le pont de Normandie, les conditions étaient si mauvaises qu'un poids lourd a perdu son chargement. Les photographes, eux, se réjouissaient car avec les importants coefficients de marée (90), la mer se jetait sur la digue en leur livrant un spectacle surprenant.