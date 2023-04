Manche-Calvados. Tempête Noa : la SNCF interrompt la circulation de ses trains sur deux axes

La tempête Noa devrait entrer sur le territoire normand mercredi 12 avril à partir de 15 h, avec des vents violents prévus jusqu'à 120 km/h sur le littoral.

La SNCF a décidé d'anticiper certains problèmes de fonctionnement de ses lignes normandes causés par ce phénomène météorologique et annonce couper deux axes le mercredi 12 avril dès 15 h 30 et jusqu'à la fin de la journée, sur les lignes Caen-Cherbourg et Caen-Granville.

"Après l'accalmie, les équipes de SNCF prévoient le passage de trains de reconnaissance, afin de s'assurer de l'absence d'obstacles sur les voies, et ce avant toute reprise des circulations", indique la SNCF dans un communiqué, et précise également que "la reprise du trafic dépendra des impacts de la tempête sur les voies".

La circulation des lignes normandes sera également perturbée jeudi 13 avril en raison du mouvement social contre la réforme des retraites.