Eure. Ils frappent un homme de 79 ans avec une batte de baseball

Deux jeunes ont été condamnés à de la prison ferme après avoir agressé et volé une personne âgée à Rugles, dans l'Eure.

Les faits remontent au samedi 25 mars. Dans la soirée, les deux suspects de 24 et 25 ans, alcoolisés, se rendent au domicile de l'ex petite amie de l'un d'entre eux. Ils frappent violemment à la porte d'entrée. Un voisin de 79 ans sort de chez lui, interloqué par le bruit. Les deux hommes vont le frapper au visage en utilisant une batte de baseball. Ils vont lui voler sa voiture pour prendre la fuite, dérobant également son portefeuille, une télévision et un ordinateur, indiquent les gendarmes de l'Eure.

L'un des mis en cause a été interpellé mardi 28 mars en gare de Saint-Lazare à Paris et le second à Oissel, en Seine-Maritime, où il exploite un commerce. À son domicile, les gendarmes ont retrouvé les objets volés. La voiture de la victime a été retrouvée à Évreux.

Les deux protagonistes sont défavorablement connus des services de justice. Jugés en comparution immédiate, l'un a été condamné à cinq ans de prison dont quatre ans ferme, avec mandat de dépôt et révocation d'un sursis de quatre mois et le deuxième écope de 30 mois de prison ferme avec mandat de dépôt.