Insolite. Pourquoi cet avion Airbus a-t-il tourné plusieurs heures au-dessus de la Seine-Maritime ?

C'est un drôle de ballet aérien qui s'est tenu au-dessus de la Normandie dans l'après-midi du mercredi 5 avril. Un avion Airbus de la compagnie Air France à destination de l'aéroport Juan Santamaria de San José au Costa Rica a survolé la Normandie et les îles Anglo-Normandes pendant quatre heures.

L'avion a dû faire demi-tour après 4 heures de vol

L'avion, parti à 14 h 10 de l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle a effectué plusieurs allers-retours entre Rouen et Le Havre, poussant même jusqu'à l'Irlande avant de faire brutalement demi-tour à partir de ses côtes, montre le tracé effectué par le site Flightaware, spécialisé dans le trafic aérien.

Le vol Air France AFR430 a ensuite rebroussé chemin jusqu'à son point de départ, l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle, à la suite de "problèmes techniques", indique sur Twitter la page Air plus news. Il a atterri à son point de départ à 19 h 15.

"Il est resté 4 heures à tourner autour de nous", avance une internaute : d'autres, intrigués par ce curieux trajet ont partagé leurs hypothèses sur les réseaux sociaux : "Un avion qui fait demi-tour doit vider son carburant pour pouvoir se poser, sans quoi il est trop lourd."

Le trajet du vol Air France AFR430. - Capture d'écran du site Flight Radar 24

Un autre, plus en détail : "Un avion qui part pour le Costa Rica pèse dans ce cas-là environ 240 tonnes, et sa masse maximum à l'atterrissage est de 207 tonnes. Donc deux cas sont possibles : soit c'est urgent (feu, fumée, dégâts structurels) et il existe une procédure pour se poser en surcharge, mais c'est contraignant au niveau maintenance car cela peut potentiellement abîmer l'avion. Ou alors on vidange (pas possible sur les 350 Air France car pas équipés) ou on attend pour alléger l'avion (conso 6T de l'heure environ)… C'est probablement le cas ici."

Le vol AF430 a été reprogrammé pour redécoller le lendemain, jeudi 6 avril à 11 h 30, et a bien atterri à 14 h 28 (heure locale) à San José, au Costa Rica après 10 h 30 de vol, selon le site Flightaware. Air France n'a pas commenté ni donné plus de détail sur ce qui a amené l'avion à faire demi-tour.