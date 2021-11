Trophées de l’innovation : J-14

Les candidats n'ont plus que deux semaines pour participer. Date limite de dépôt des dossiers le 1er juillet 2011. Dossier téléchargeable sur : www.seinari.fr

Ce concours s’adresse aux entreprises et encourage l’innovation sous toutes ses formes. Il récompense des projets récemment finalisés avec pour objectif premier l’accélération de leur commercialisation Les porteurs de projet peuvent ainsi concourir dans les 3 catégories suivantes: Innovation organisationnelle (10 000 €), Innovation technique (10 000€), Innovation et Service/Marché (10 000€). Le jury pourra également proposer, en fonction de l’intérêt des dossiers: un prix "coup de cœur" (15 000€), un prix spécial développement durable (5000€), un prix spécial Innovation Collaborative (5000€) et un prix Innovation et Energies (5000€)



L’innovation est pour les entreprises et plus particulièrement les TPE ou PME, un moyen de se différencier de la concurrence et de trouver de nouveaux débouchés.



Elles peuvent candidater quel que soit le domaine d’innovation concerné : la technologie, les services, les marchés, ou plus simplement l’organisation même de l’entreprise.



Les trophées de l’innovation c’est une reconnaissance pour l’équipe qui s’est mobilisée sur le projet, c’est aussi un moyen de crédibiliser un produit auprès de la clientèle et c’est enfin un grand coup de pouce pour financer la communication et la promotion du projet.