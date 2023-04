Manifestations contre les réformes des retraites. La mobilisation en baisse dans la Manche

La réforme des retraites continue de mobiliser, mais la participation aux manifestations baisse dans la Manche. C'est le constat à tirer de la onzième journée nationale de mobilisation dans le département. En tout, d'après la préfecture, 7 370 personnes étaient présentes dans l'un des six cortèges du territoire.

Dans le détail, ils étaient 4 500 à Cherbourg-en-Cotentin (contre 6 000 le 28 mars dernier), 800 à Saint-Lô (contre 1 300 au dixième jour de contestation), 600 à Granville (200 personnes en moins en une semaine). La participation est stable à Coutances, avec encore 700 personnes mobilisées cette semaine, et à Avranches, avec 700 manifestants (contre 750 le 28 mars). Le rassemblement supplémentaire, à Carentan-les-Marais, a regroupé 70 personnes.

Les syndicats annoncent de leur côté 13 000 manifestants dans la Manche.

