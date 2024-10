[Replay] Manifestations du 6 avril : Revivez cette journée de mobilisation en Normandie

À Rouen, des coupures de courant ont été notées en centre-ville, du côté de la place Carnot et de la rue du père Adam, en fin de matinée, en marge de la manifestation. "Il s'agit très probablement d'actes malveillants", indique la communication d'Enedis. Une centaine de foyers et de commerces ont été privés de courant, momentanément. Des techniciens sont intervenus dès midi et tout est rentré dans l'ordre en début d'après-midi.

"Enedis respecte le droit de grève mais condamne tous les actes de malveillance", précise à nouveau la communication de l'électricien, qui indique que des plaintes ont d'ores et déjà été déposée.