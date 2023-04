Manche. De nombreux contrôles contre le travail illégal et les fraudes aux prestations sociales

La lutte a été particulièrement active en 2022 contre les fraudes aux prestations sociales et le travail illégal dans la Manche.

Contre le travail illégal, 178 contrôles ont été menés par les services de l'État et la justice, menant au recouvrement de près d'un million et demi d'euros et l'ouverture de 26 procédures judiciaires. Les secteurs les plus concernés par le travail illégal restent le bâtiment et l'hôtellerie, mais une augmentation préoccupante est observée dans le secteur de la fibre optique.

La fraude sociale reste de loin la plus pratiquée. Elle s'élève à plus de 4 millions auprès des organismes de protection sociale, comme la CAF, la Sécurité sociale ou Pôle emploi. 828 sanctions administratives ont ainsi été prononcées, les infractions les plus graves ayant été transmises à la justice. Les contrôles ont permis d'éviter un préjudice de près 2,7 millions d'euros et plus de 438 signalements ont été échangés entre les organismes de protection sociale pour traquer les fraudeurs, selon le Comité opérationnel départemental anti-fraude de la Manche.