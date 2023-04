Pâques. Où chasser les œufs en Normandie ce week-end ?

Ce week-end de Pâques s'annonce gourmand pour les petits et les grands, voici quelques-uns des endroits où chasser de délicieux chocolats dans notre région.

Seine-Maritime

• Saint-Martin-de-Boscherville

À l'occasion du week-end de Pâques, le Département de la Seine-Maritime organise un jeu de piste pour les jeunes enfants à partir de 2 ans. Des énigmes ou des défis simples permettront de localiser différents espaces dans les Jardins de l'Abbaye Saint-Georges, à Saint-Martin-de-Boscherville, ou dans le Parc du Château de Martainville, jusqu'au point final où une récompense chocolatée sera offerte aux petits participants ! Le parc de Clères propose aussi un rendez-vous à ne pas manquer.

Infos pratiques :

Dimanche 9 avril, de 14 heures à 17 heures, dans les jardins de l'Abbaye Saint-Georges à Saint-Martin-de-Boscherville.

Lundi 10 avril, de 14 heures à 17 heures, dans le parc du Château de Martainville.

Lundi 10 avril, de 10 heures à 17 heures, au parc de Clères.

Animations : Atelier de décoration sur des boîtes à œufs, contes musicaux par la Youle Compagnie.

Tarifs :

Jardins de l'Abbaye Saint-Georges : droit d'entrée pour les adultes 6 €.

Château de Martainville : droit d'entrée pour les adultes 3 €.

3 € par enfant pour la chasse aux œufs (prévoir une boîte de 6 œufs).

Inscriptions en ligne

• Massy

Découvrez en famille, les samedi 8, dimanche 9 et lundi 10 avril, la chasse aux œufs au Labyrinthe Artmazia. Moment de bonheur en famille et joie des gourmands, la chasse aux œufs sera ouverte jusqu'à 10 ans

Infos pratiques :

Samedi 8 avril, à 15 heures, chasse aux œufs ; à 17 h 30, conte pour enfants de Michele Paris d'après le roman de Mme Barnabé Pour vous je me souviens.

Dimanche 9 avril, à 15 heures, chasse aux œufs ; à 18 heures, concert de Frédéric Lemarié.

Lundi 10 avril, à 15 heures, chasse aux œufs ; à 17 h 30 ; spectacle pour enfant "Brouille".

Uniquement sur réservation par téléphone au 06 14 73 97 34 ou par mail à labyrinthe.artmazia@gmail.com.

• Tourville-sur-Arques

Les samedi 8, dimanche 9 et le lundi 10 avril, les enfants sont invités au château de Miromesnil, pour une grande chasse aux œufs de Pâques (sous forme de jeu de piste, énigmes et chocolats pour tous en récompense). De nombreuses animations autour de Pâques seront proposées pour toute la famille. Les enfants pourront s'amuser avec des jeux en bois et participer à des ateliers et les parents déambuleront au marché de Pâques.

• Saint-Romain-de-Colbosc

Le Château de Gromesnil accueille, le dimanche 9 avril, une chasse aux œufs de Pâques. Moments de bonheur en famille et joie des gourmands, la chasse aux œufs sera ouverte à 9 h 30 ! Petits et grands seront alors conviés à ramasser les œufs nichés dans les moindres recoins du site. Une vraie chasse, champêtre, où les petits rappelleront aux grands de tendres souvenirs…

Calvados

• Biéville-Beuville

Lundi 10 avril, de 10 h 30 à 12 heures, la mairie, le Comité des Fêtes et le Groupement des parents d'élèves de Biéville-Beuville organisent une chasse aux œufs et invitent les enfants de moins de 10 ans, accompagnés d'un parent, au rendez-vous prévu stade Gérard-Angot, route de Mathieu : un parcours pour les petits qui, accompagnés d'un parent, ramasseront des boules de couleurs qui seront échangées contre des chocolats.

• Villerville

Les œufs en chocolat ont été apportés par les cloches de Pâques dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 avril. Retrouvez-les dans le parc des Graves ! À trouver également : un œuf en or ou en argent qui vous fera gagner un beau trophée en chocolat !

Ouvert à tous les enfants de 3 à 12 ans, accompagnés d'un adulte. Sans réservation. Rendez-vous à 10 h 45 le dimanche 9 avril, à l'entrée du parc des Graves.

• Caen

Le Verger de Roncheville organise sa traditionnelle chasse aux œufs de Pâques le dimanche 9 avril ! Vous disposez de plusieurs créneaux pour vous inscrire : 9 h 30, 10 h 30 et 11 h 30 (arriver 15 minutes avant). Les inscriptions se font via la page Facebook du verger ou au 06 84 77 82 83. À vos marques, prêts pour trouver votre trésor sous les pommiers ? Partez direction le verger !

Le tarif unique de 6 € pour les enfants comme pour les parents inclut également la visite des animaux et du verger enchanté.

Manche

• Flamanville

Les beaux jours approches à grands pas et avec eux… la traditionnelle chasse aux œufs géante de la Ferme Aux 5 Saisons !!! Rendez-vous le lundi 10 avril muni de vos petits paniers et surtout de votre bonne humeur. Au programme, la petite histoire de Pâques, suivie de la chasse aux œufs géante pour les enfants, la visite libre des animaux. Et chaque enfant repart avec son trésor…

Attention ! Gardez bien votre ticket… Un tirage au sort aura lieu à l'issue de chaque chasse aux œufs, avec de chouettes cadeaux à gagner (paniers garnis des produits de la ferme, des entrées pour le Golf Paysan et pour les après-midi visite/spectacle).

Départs à 10 heures, 14 heures et 15 h 30. 5 € par enfant (de 2 à 12 ans) / 4 € par adulte. Vous pouvez dès maintenant vous inscrire au 06 80 66 34 77.

• Coutances

Le lundi 10 avril, de 10 heures à 13 heures, la Ferme Coutançaise organise sa traditionnelle chasse aux œufs. Rendez-vous au domaine de la Guérie pour une chasse aux œufs, pour les 3- 12 ans. Prévois tes bottes, ta cotte, ton panier et ta bonne humeur ! Réservation auprès de la Ferme Coutançaise 02 50 52 93 46.

• Champeaux

Chasse aux œufs qui se déroulera sur le terrain de sport le samedi 8 avril, à partir de 14 h 30. Après cette course aux œufs, des rafraîchissements seront servis à tous.

Orne

• Bagnoles-de-l'Orne

Le samedi 8 avril, de 10 h 30 à 11 h 30, au Parc du château, Allée Aloïs Monnet, course d'orientation pour les plus grands, découverte des couleurs pour les plus petits. Venez vous amuser dans le parc du château où les plus gourmands d'entre vous recevront une délicieuse récompense : des chocolats !

Réservé aux enfants de 2 à 12 ans (accompagnés d'un adulte). Inscription avant 18 heures la veille.

Eure

• Beaumesnil

Du samedi 8 au lundi 10 avril, grandes chasses aux œufs pour tous les âges à travers le parc et les jardins du château de Beaumesnil. Arriverez-vous à trouver l'œuf d'or ?

Contact : 02 32 44 40 09 / beaumesnil@tousauchateau.com

• Louviers

Rendez-vous dimanche 9 avril pour la 4e T'œuf de Pâques, pour la traditionnelle chasse aux œufs réservée aux enfants de moins de 14 ans et qui habitent à Louviers dans le jardin public Aristide Briand.

Les grilles du jardin ouvriront à 10 heures et la chasse débutera à 10 h 15 précise. Inscription obligatoire à la mairie de Louviers.