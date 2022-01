Enseigne : de la haute couture place Saint-Sauveur

Roman Martinez a 26 ans et de l'ambition. Avec son amie, ce jeune homme, originaire de Grenade en Espagne, a stoppé ses études et réalisé son rêve : ouvrir sa boutique de prêt-à-porter, 'Roman Prat”. La clientèle peut y trouver de la haute couture avec des marques tels que See by Chloé, Et vous, Vanessa Bruno, Arne&Carlos, St James, Alexander McQueen et APC.



Roman Prat 25, place Saint-Sauveur,

Tél. 09 81 61 79 18

ouvert du lundi au samedi de 10h30 à 13h et de 14h à 20h



