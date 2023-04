The Voice. Jérémy Levif, demi-finaliste du télécrochet au Royaume-Uni, fera-t-il aussi bien en France ?

Ce n'est pas la première fois que Jérémy Levif se confronte à l'émission The Voice. Il s'était déjà présenté au casting de The Voice France en 2020, mais il n'avait pas été sélectionné. Loin de rester sur cet échec, en 2021, il participe à The Voice Royaume-Uni, où il atteindra la demi-finale dans l'équipe de Will.I.Am.

Un an plus tard, The Voice France le recontacte, mais il lui sera impossible de participer à l'émission à cause de la Covid. Après deux ans de préparation, c'est enfin le moment pour Jérémy. Le professeur de français et d'allemand en Écosse a choisi l'équipe de Vianney. Alors, fera-t-il aussi bien qu'en Angleterre ? Affaire à suivre…