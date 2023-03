Le Havre. Le monde économique s'inquiète des blocages à répétition de la zone industrielle

Les représentants du monde économique du Havre et de la pointe de Caux se disent très inquiets des conséquences des blocages à répétition de la zone industrielle et portuaire du Havre. Depuis le début de la mobilisation contre la réforme des retraites, les opposants mettent en place régulièrement des barrages sur les principaux ronds-points et ponts permettant l'accès à la zone.

Lundi 27 mars, neuf représentants du monde économique ont signé un communiqué commun. Tout en rappelant être attaché au dialogue social et à la libre expression des opinions, ils se disent "inquiets quant aux conséquences auprès des acteurs de l'économie locale du Havre et de la pointe de Caux". Les entreprises souffrent gravement, au point que certaines à la trésorerie fragile sont menacées dans leur solidité voire leur existence. "Ce sont plusieurs centaines de PME sous-traitantes qui subissent également ces entraves à la liberté de pouvoir exercer leur activité."

L'avenir et l'image du Havre sont aussi au cœur de leurs préoccupations. "Au-delà de ces lourdes pertes immédiates, nous attirons l'attention sur les impacts induits, sur les investissements, sur l'emploi, sur le développement et la structuration du tissu économique local et les flux commerciaux qui se détournent durablement de notre territoire. Plus largement notre attractivité territoriale se trouve aujourd'hui lourdement entachée, et à terme des centaines d'emplois sont menacées."

Le communiqué a été signé par Fabrice Tourres, président du MEDEF Seine Estuaire, Jean-Christophe Romater, président de la CPME 76, François Sayaret, président de la FFBTP du Havre Pointe de Caux, Guillaume Dartois, président de la CMA Normandie - Seine Maritime, Guillaume Valle, président de l'UIMM Région Havraise, Éric de Falco, président de l'U2P Seine Maritime, Yves Lefebvre, président de la CCI Seine Estuaire, Thomas Richard, vice-président Hôtellerie de l'UMIH et Daniel Perret, président FNTR Normandie.