Orne. Domfront en Poiraie accueille la 73e édition de la Foire des Rameaux

Dans la commune de Domfront en Poiraie, la Foire des Rameaux est devenue le top départ du printemps, avec notamment la foire-exposition au niveau de l'Espace André-Rocton, qui rassemblera, samedi 1er et dimanche 2 avril, les artisans, les producteurs locaux, les entreprises de l'habitat et de la vie quotidienne.

Parmi les activités phares de ce week-end, il faut noter l'animation du chef Crespin du restaurant "Au bon accueil" de Juvigny Val d'Andaine. Le public est attendu pour assister à une démonstration et à la confection d'un plat autour du produit phare local : le poiré. Le chef Créspin est reconnu parmi les restaurateurs normands, il détient à ce jour deux toques au Gault et Millau et est classé au guide Michelin.

Sensations fortes, barbe à papa et autres autos tamponneuses sont prévues à la traditionnelle Fête foraine et le vide-greniers s'installera le samedi et le dimanche pour le plus grand plaisir des chineurs.

Le dimanche à 15 heures, l'artiste Paulo sera sur scène pour faire découvrir "A Travers Champs…", son dernier spectacle mêlant humour subtil et anachronismes.

Tout le programme et les informations pratiques sont à retrouver sur le site internet de la Ville de Domfront en Poiraie.

La Foire des Rameaux a lieu samedi 1er et dimanche 2 avril.