Avranches. Un timbre en hommage à Arnaud Beltrame vendu en avant-première

C'était le 23 mars 2018. Un terroriste attaquait le Super U de Trèbes dans l'Aude, près de Carcassonne. Le gendarme Arnaud Beltrame avait alors pris la place du dernier otage. Très grièvement blessé, le colonel est décédé le 24 mars 2018. Cette mort héroïque au service de la France avait marqué tout le pays, et notamment à Avranches, où Arnaud Beltrame avait commandé la compagnie de gendarmerie.

Une cérémonie est organisée à Avranches vendredi 24 mars, cinq ans après, en son hommage. La veille, des militaires normands se sont rendus sur sa tombe à Ferrals-les-Corbières dans l'Aude. La Poste a sorti un timbre à sa mémoire et à son effigie. Il sera vendu partout en France à partir du lundi 27 mars. Il est déjà disponible, en avant-première depuis jeudi, à Avranches et dans quatre autres villes où Arnaud Beltrame est passé pendant sa carrière militaire.

A la Poste d'Avranches, le timbre à l'effigie d'Arnaud Beltrame vendu en avant-première Impossible de lire le son.

Lors de cette vente, il est possible d'acheter un carnet de timbres, mais aussi un "bloc souvenir", où le timbre est collé sur une feuille cartonnée, avec une biographie du colonel Beltrame. Ces premiers timbres, et le cachet, unique et daté du jour, sont très recherchés par les philatélistes.