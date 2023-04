Rives d'Andaine. Juliette et Sylvain, semenciers militants

Juliette Mauduit et Sylvain Przybylski ont lancé, il y a bientôt trois ans, La Ferme sans nom, où ils produisent des semences sur sol vivant et promeuvent une paysannerie hyper locale et autonome.

École paysanne

Pour une paysannerie

décarbonée

Pour entraîner le plus possible de paysans dans leur sillage, Sylvain et Juliette ont lancé des modules de formation. Chaque mois, ils proposent d'explorer l'une des facettes de leur mode de culture, du fauchage à la main et de l'entretien de sa faux à "réussir ses semis", en passant par "la basse-cour en agroécologie" et "le compost à chaud". Des formations plus longues sont en phase de test. À terme, les paysans aimeraient former des professionnels prêts à se lancer.

Militantisme

Questions

de vocabulaire

Quand on est militant, le vocabulaire a son importance : quand ils cultivent leurs légumes, Juliette et Sylvain se voient plutôt comme des "éleveurs de vers de terre" que comme des maraîchers. Appelez-les aussi "paysans, c'est-à-dire artisans du pays ou du paysage" et non agriculteurs - "d'ailleurs, l'agriculture d'aujourd'hui est devenue de la pétroculture", relève Sylvain. Quant à la terre qu'ils cultivent, c'est un "jardin", terme qui dit mieux sa taille humaine.

"La Ferme sans nom"

Pourquoi

ce nom ?

"C'est un peu punk, on aime bien ça", sourit Juliette, qui raconte que cette ferme non baptisée lui a déjà valu des remarques peu amènes. Alors que la plupart des fermes reprennent le nom du lieu-dit où elles sont installées, "il y a un peu l'idée de recommencer de zéro". Ce nom, qui prétend ne pas en être un, est aussi un coup de com', "il faut bien le reconnaître !", complète Sylvain, le "marketeur" du couple : "On a beau militer pour d'autres formes d'organisations sociétales, on sait qu'on vit dans un monde où il faut tirer son épingle du jeu : un nom pareil, ça se retient !"

Semences

Où les

trouver ?

Les dix-huit références du catalogue de La Ferme sans nom sont à retrouver sur son site internet : lafermesansnom.com, avec la liste des magasins partenaires. Ces semences sont le fruit d'un long travail de sélection : "Nous cultivons des populations d'une variété existante et les sélectionnons pour leur résistance à la sécheresse et aux maladies, leur rusticité, leur qualité de garde et, bien sûr, leur goût. Année après année, nous accentuons les caractères que nous apprécions."