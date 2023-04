[Dossier] Orne. Bien vieillir : cette colocation adaptée aux anciens casse les codes

Aux cotés des colocataires d'Echauffour, la vie devant soi.

C'est un jour comme les autres. Avec un petit rituel de rien du tout mais qui fait beaucoup : autour de la table de la salle à manger, dont les portes-fenêtres lorgnent à l'arrière sur la basse-cour où logent Brigitte, Solange et Antoinette, les trois poules de la résidence qui n'en est pas vraiment une, c'est l'heure du goûter. Au menu : cake aux fruits, brioche aux pépites de chocolat et café ou thé, c'est selon.

Côte à côte, Andrée, 95 ans, Marie, 96 ans, Didier, 67 ans, David, 58 ans, et Muguette, 88 ans, tous colocataires de Cettefamille, qu'accompagnent ici 24 heures sur 24 et tour à tour la représentante régionale de la structure Dolorès Portier, la responsable de la maison Alexandra Bellette et l'une des auxiliaires de vie Clarisse Fontaine.

Cettefamille s'est posée dans les locaux de l'ancienne maison de retraite d'Echauffour, les logements qu'occupent les colocataires ont été inaugurés en juin dernier. Tous le disent avec leurs mots autour de la table : "Cette maison a changé nos vies." Les leurs ont été marquées, pour certains par des accidents de parcours, pour d'autres par des moments de grande solitude, pour la plupart des histoires de famille qui se sont éloignées peu à peu, au fil du temps. "Resserrer les liens ici, c'est aussi combattre cette solitude dont ils ont pu souffrir en étant autrefois seuls chez eux", dit Dolorès, la responsable régionale qui rappelle ce principe qui fait de cet habitat partagé au milieu d'un bourg de pleine campagne un lieu à part : "Ce ne sont pas les colocataires qui doivent s'adapter à ce lieu, mais nous, à l'inverse, nous, qui devons nous adapter à eux."

Vivre ensemble

pour bien vieillir

C'est la différence avec d'autres structures plus classiques : "Ici, chacun a son chez-soi, vit de façon autonome, se lève et se couche à l'heure qu'il souhaite." Le quotidien est ainsi fait et les individualités de ceux qui, pour la grande majorité, ne se connaissaient pas avant d'arriver ici font tout de même bon ménage : les repas sont pris en commun, midi et soir, avec des menus élaborés d'un commun accord à partir des préférences de chacune et chacun. Les animations sont aussi programmées selon le même tempo, en fonction des envies des uns et des autres. Pas de contrainte, pas d'obligation, mais un principe de base : le vivre ensemble, de façon à bien vieillir, en dépit des petits bobos, des coups de cafard et des jours plus difficiles que d'autres.

Exemple ? La passion de Muguette pour les planches de mandala, ces planches de coloriage, s'est transmise aux autres. Du coup, tout le monde s'y est mis ! "C'est très relaxant", dit David. Alexandra a une idée : "De tous vos dessins, on pourrait en faire une exposition."

Et c'est ainsi que passent les jours et les nuits, dans une maison qui a les allures d'une pension de famille. "Attention, préviennent en chœur Alexandra et Dolorès, les responsables. Ici, non ne parle pas d'établissement. L'important, c'est de s'y sentir bien, comme à la maison.". Les colocataires vivent dans leurs chambres décorées de leurs propres mobiliers.

Il était une fois, cette maison qui dit le temps qui passe : se souvenir des belles choses, avec la vie devant soi.