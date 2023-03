[Photos] Cherbourg. De nouveaux objets du Titanic à découvrir à la Cité de la Mer

Elle était attendue par bon nombre de visiteurs ! La Cité de la Mer à Cherbourg a lancé, mardi 21 mars, une nouvelle exposition, la troisième, sur les objets du Titanic. Elle s'intitule "Objets oubliés, histoires retrouvées", en partenariat avec RMS Titanic INC, et est à découvrir au cœur du parcours permanent dédié au paquebot qui a fait naufrage dans la nuit du 14 au 15 avril 1912.

Virginie Brenot-Beufrère, responsable des expositions à la Cité de la Mer.

Au total, 43 nouveaux objets sont exposés.

Carafe, clarinette, lustre en métal…

Équipements du bateau et objets personnels viendront de nouveau illustrer la vie à bord du Titanic et raconter le destin de cinq passagers. Portefeuille, carafes en cristal taillé, clarinette, lustre en métal doré et perles de cristal qui se trouvaient dans l'escalier principal du Titanic, chronomètre de marine, buse de tuyau d'arrosage… seront à voir.

Des carafes d'eau en métal taillé.

Une clarinette.

Une buse de tuyau d'arrosage.

Reportage

Une première pour le nouveau directeur

Jefrey Taylor, directeur des collections de RMS Titanic INC, était présent pour le lancement de cette exposition. C'est la seule entreprise autorisée aux États-Unis à prélever des objets sur le champ de débris qui entoure l'épave du paquebot.

Jefrey Taylor, directeur des collections de RMS Titanic INC, était présent pour le lancement de cette exposition.

En parallèle, les équipes de la Cité de la Mer sont déterminées à poursuivre leurs investigations sur les propriétaires des objets, dont certains ont embarqué à Cherbourg le 10 avril 1912.

S'il s'agit de la troisième exposition sur le Titanic, c'est une première pour le nouveau directeur Michel Rouger.

Michel Rouger

Les 55 objets exposés les deux dernières années à la Cité de la Mer sont retournés à Atlanta, ville des États-Unis où toutes les collections sont conservées.

Au total, 43 nouveaux objets consacrés au Titanic sont exposés depuis ce mardi 21 septembre.