Calvados. Il roule à 195 km/h et sans permis sur l'A84

Le week-end est souvent propice aux "cartons rouges" dressés par les gendarmes un peu partout en Normandie. Cette fois, c'est au tour de ceux du Calvados, et plus précisément du peloton motorisé de Souleuvre-en-Bocage. Ils ont procédé, entre le samedi 18 et le dimanche 19 mars, à l'interpellation d'un conducteur fonçant à 195 km/h sur l'autoroute A84, pour 130 autorisés.

Les gendarmes vont également découvrir que l'homme de 34 ans, originaire de Rouen, en Seine-Maritime, n'est pas détenteur du permis. "Il a immédiatement fait l'objet d'une procédure judiciaire et a vu son véhicule faire l'objet d'une mesure d'immobilisation administrative pour une durée de 7 jours", précisent les militaires.

Après une année 2022 particulièrement meurtrière sur les routes du Calvados, le préfet avait demandé à augmenter les contrôles routiers. L'année 2023 commence elle aussi plutôt mal, les gendarmes déplorant pour le moment cinq morts sur les routes, soit quatre de plus que l'an passé à la même période.