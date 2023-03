Musique. Un nouveau titre de Mylène Farmer à venir très bientôt

Il n'est pas indiqué s'il s'agit d'une chanson inédite ou non. Mylène Farmer chantera la bande originale du film Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, c'est ce qu'ont révélé Chris Pine et Michelle Rodriguez lors d'une interview diffusée dimanche 19 mars sur Paramount.

Pour de nombreux fans de la chanteuse, il pourrait s'agir d'une adaptation française de la chanson Wings of Time, interprétée par Tame Impala sur la bande originale du film.

Ce sera la première fois que Mylène Farmer chantera pour un film depuis Devant soi et Jacquou le croquant.

Ce titre de la chanteuse française accompagnera le film dans une quinzaine de pays francophones.

Mylène Farmer, toujours aussi discrète, n'a pas donné plus d'indications à propos de cette chanson, sur les réseaux sociaux. Selon Le Parisien, cette chanson devrait être dévoilée d'ici mardi 21 mars au soir.