Aéroport de Carpiquet. Deux avions se percutent... pour un exercice de sécurité

Deux avions sont entrés en collision, vendredi 17 mars au matin sur la piste principale de l'aéroport de Carpiquet. Un premier aéronef, commercial, décollait. Le second, de tourisme, atterrissait. Les deux appareils se sont embrasés et l'accident a fait 105 victimes. Heureusement, rien de tout cela n'est arrivé pour de vrai. Il s'agit d'un important exercice orchestré par la préfecture du Calvados. Le but est de tester la réactivité des secours et des équipes de sécurité. Plus de 230 personnes ont été mobilisées lors de cet exercice.