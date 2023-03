Hockey sur glace. Julien Guimard, entraîneur des Drakkars : "On a envie d'aller au bout et de remporter ces playoffs"

Les Drakkars de Caen ont terminé la phase régulière du championnat à la 2e place, mais une nouvelle compétition démarre, avec les playoffs. Pour le compte des quarts de finale, ils affrontent Cholet, qui a bouclé l'exercice à la 7e place. L'équipe qui gagnera trois des cinq rencontres se hissera, au tour suivant, en demi-finale.

Julien Guimard, comment vous vous sentez avant de débuter ces playoffs ?

"Bien ! Je les aborde avec excitation, mais aussi avec beaucoup d'humilité, de calme et de concentration, afin d'être prêt. On sait que les huit équipes peuvent aller au bout. On va commencer avec Cholet, c'est un sérieux candidat à la victoire finale, mais on sait à quoi s'attendre."

Et les joueurs, dans quel état d'esprit sont-ils ?

"Les playoffs, c'est le meilleur moment pour eux. On travaille toute l'année pour y arriver. C'est une période qu'ils attendent, car on enchaîne les rencontres en peu de temps. Les joueurs sont prêts, ils ont envie de livrer de gros combats."

Julien Guimard Impossible de lire le son.

Quel est l'objectif des Drakkars ?

"Évidemment, quand on en arrive là, on a envie d'aller au bout. On ne va pas se le cacher, nous sommes des compétiteurs. Mais on se concentre d'abord sur le premier match, et on verra la suite."

Vous avez fini la saison en boulet de canon avec huit succès d'affilée, c'est un avantage avant d'initier les playoffs…

"C'est clair que pour le capital confiance, c'est un plus. Néanmoins, avec les playoffs, c'est une autre saison qui démarre. Mais oui, cette série va nous aider, et c'est sûr que c'est mieux dans ce sens !"

Comment expliquer ce regain de forme en fin de saison ?

"Je suis arrivé en début de saison, je l'avais dit, que le processus allait être long. On a eu des résultats en dents de scie, avec du bon et du mauvais, on a perdu des joueurs… Mais c'est le quotidien de tous les clubs. Puis on a eu des matchs références qui nous ont permis d'avancer. Une fois qu'on a trouvé le bon fonctionnement, à partir de janvier, les planètes se sont alignées et on a enchaîné."

Et si Caen va au bout, ce serait les retrouvailles avec la Ligue Magnus, l'élite nationale ?

"Ce n'est pas aussi simple… La Fédération a demandé aux clubs qui voulaient monter de déposer un dossier en novembre. À ma connaissance, seuls Marseille et Nantes l'ont fait, mais ils ne sont pas qualifiés pour ces playoffs. Si on va au bout de la compétition et que l'opportunité de monter se présente, je sais que les dirigeants feront le nécessaire auprès de la Fédération. Mais nous n'en sommes pas encore là. Pour l'instant, je garde les pieds sur terre et je me concentre sur mon rôle d'entraîneur et sur le match de demain."

Pratique. Caen reçoit Cholet dans sa patinoire samedi 18 et dimanche 19 mars à 20 h 30.