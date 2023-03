Gonfreville. La CGT annonce l'arrêt de la production de la raffinerie TotalEnergies de Normandie ce week-end

La grève en cours depuis le mardi 7 mars à la raffinerie TotalEnergies de Gonfreville-L'Orcher va prendre une nouvelle tournure, au lendemain de l'usage de l'article 49.3, jeudi 16 mars, pour faire passer la réforme des retraites. Alors qu'elle se poursuivait avec un débit minimum depuis le début du mouvement, la production devrait être arrêtée dans le week-end.

"Plus aucun produit ne sort, les cuves sont pleines, le site va devoir être mis en sécurité", indique à Tendance Ouest Johann Senay, secrétaire général adjoint du syndicat CGT du site. Les différentes installations de la plus grande raffinerie de France vont donc être arrêtées "par effet domino". Un durcissement du mouvement "voulu à cause du 49.3". Selon le syndicaliste, les salariés postés qui travaillent de nuit sont restés devant l'usine de 21 heures à 5 heures du matin dans la nuit de jeudi à vendredi, sans prendre leur poste de travail, et "l'équipe du matin n'est pas entrée non plus". Un porte-parole de Total confirme que les relèves n'ont pas pu être effectuées, ainsi que la probable mise à l'arrêt des installations dans les prochaines heures.

La production de la raffinerie de Gonfreville représente 12 % de la capacité de raffinage en France.

Plus de brut à Port-Jérôme

Selon l'Agence France Presse, les raffineries de La Mède, de Donges et celle d'Esso à Fos-sur-Mer sont toujours en grève également, "les livraisons se font de façon sporadique", selon Eric Sellini, coordonnateur CGT au sein du groupe pétrolier.

Les expéditions avaient repris, jeudi 16 mars, sur le site Petroineos à Martigues.

Toujours selon l'AFP, la raffinerie Esso-ExxonMobil de Port-Jérôme avait dû arrêter sa production par manque de pétrole brut envoyé par le dépôt d'importation du Havre, où les salariés sont également en grève. Sollicité par Tendance Ouest, un porte-parole du site précise que "la raffinerie Esso de Port-Jérôme n'est pas en grève, nous continuons d'assurer les expéditions".