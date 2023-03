Orne. Son chien retrouvé mort, le propriétaire accusé de l'avoir jeté du quatrième étage

Ce sont les voisins qui, choqués, ont appelé la police. Le 3 août 2022, vers 22 heures, une dispute entre voisins éclate dans un appartement du quartier de la Madeleine, à L'Aigle. Un homme de 26 ans, ivre, aurait alors jeté son chien, un Jack Russel, d'une fenêtre du quatrième étage.

"À leur arrivée, les gendarmes ont constaté le chien décédé, qui gisait par terre, à quelques mètres de l'immeuble, rapporte l'association pour la défense des droits des animaux Stéphane Lamart. Le propriétaire du chien, âgé de 26 ans, était resté devant son appartement, il était ivre et avait des traces de violence au visage, il a indiqué que des voisins ayant vu la scène l'avaient frappé. Il a déclaré que son chien avait sauté de lui-même de la fenêtre alors que plusieurs témoins l'ont vu jeter son animal."

Le prévenu a fait appel

L'association s'est constituée partie civile et sera présente lors de l'audience du vendredi 17 mars 2023, à 9 h 15, devant la cour d'appel de Caen. Une première audience s'était déjà déroulée le 8 décembre 2022 devant le tribunal correctionnel d'Alençon : il avait été condamné à 15 mois d'emprisonnement ferme. Sur les intérêts civils, il avait été condamné à verser à l'association Stéphane Lamart 1 000 € de dommages et intérêts et 850 € au titre des frais judiciaires. Le prévenu avait fait appel de la décision.