Cinéma. "La Petite Sirène", une nouvelle bande-annonce du remake de Disney

Une nouvelle bande-annonce du film La Petite Sirène, remake du célèbre dessin animé de Disney, a été dévoilée : l'occasion de découvrir de nombreux personnages cultes, dont le roi Triton, mais aussi Ursula, qui propose à la sirène de devenir humaine. Du côté des créatures marines, on peut enfin avoir un aperçu du très apprécié Sébastien. Ce nouveau long-métrage, avec au casting notamment Halle Bailey et Melissa McCarthy, est réalisé par Rob Marshall, qui est un habitué des Disney puisqu'il est derrière Pirates des Caraïbes : La Fontaine de Jouvence et Le Retour de Mary Poppins.

Le dessin animé "La Petite Sirène", sorti en 1989 au cinéma, avait rassemblé 3,7 millions d'entrées en France.