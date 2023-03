Championnat de France de canicross. "Plus jamais ça" : un Normand a assisté à la mort des trois chiens, empoisonnés

"J'ai vu des choses que je n'aurais jamais dû voir dans une manifestation sportive", assure un membre du club de sport canin du Roumois, dans l'Eure. Le week-end du samedi 11 et dimanche 12 mars "auraient dû être une fête". Les championnats de France de canicross se tenaient à Vauvert, dans le Gard et attiraient bipèdes et quadripèdes de toute la France.

Mais un drame a frappé les participants à l'aube de la finale le dimanche 12 mars : à partir de 6 h 30, l'équipe médicale est appelée pour un premier chien qui "ne tenait plus sur ses pattes". "On a été le voir, on a fait les premiers soins, mais au bout de deux minutes, un deuxième chien est arrivé, puis un troisième, raconte-t-elle. On les a évacués avec une collègue qui a sa clinique sur place, mais ils sont décédés pendant le trajet", témoigne Emmanuelle Cottin, responsable de l'équipe médicale à 20 Minutes. "Il est impossible que ce soit accidentel", assure-t-elle.

Trois chiens sont morts empoisonnés

Trois chiens, Oslo, Opale et Palma sont décédés des suites d'un empoisonnement après l'ingestion de boulettes de viande empoisonnées, provoquant des vomissements, des convulsions et des spasmes avant d'entraîner leur mort. Les organisateurs ont donc décidé d'annuler la finale du championnat de France qui devait avoir lieu ce jour-là.

L'administrateur de la page Facebook du club de sport canin du Roumois, dans l'Eure, présent sur place ce week-end-là, a pris la parole : "J'étais sur site à six heures le dimanche matin avec ma chienne Raya, j'ai vu des choses que je n'aurais jamais dû voir dans une manifestation sportive, elles m'ont hanté jusqu'à notre retour en Normandie mais nous sommes rentrés à deux", saluant également le travail des organisateurs et des bénévoles.

Le président de la fédération des sports et loisirs canins, Yvon Lasbleiz, a qualifié cet acte de "particulièrement odieux" et a rendu hommage aux trois chiens décédés.

Lundi 13 mars, la gendarmerie du Gard a annoncé que le husky Togo, dont le pronostic vital était engagé, est désormais hors de danger.

Une enquête a été ouverte pour "actes de cruauté envers des animaux", a déclaré dimanche la procureure de la République de Nîmes, Cécile Gensac à l'AFP.