Près du Havre. Une nouvelle station de recharge ultrarapide pour les voitures électriques

Une station de recharge ultrarapide pour les voitures électriques a été inaugurée lundi 13 mars, sur le parking du centre commercial Océane à Gonfreville-l'Orcher. Si un point existe non loin de l'office de tourisme du Havre, ces bornes rapides restent rares sur le territoire du Havre Seine Métropole.

La station de Gonfreville-l'Orcher est gérée par la société Electra. Elle sera intégralement alimentée en énergie verte et composée de quatre bornes, soit huit chargeurs d'une puissance de 300 kW. Toutes les voitures électriques pourront s'y alimenter. Les conducteurs pourront recharger leur voiture en moins de 30 minutes.

Pour utiliser ces bornes, Electra a développé une application mobile. L'automobiliste peut réserver sa borne à distance pour être dirigé vers la plus proche, choisir la durée de chargement et payer directement via cette application. Il faut compter 0,49 euro du KW.

La société Electra développe ses chargeurs ultrarapides sur l'ensemble de l'Europe. Elle devrait gérer plus de 8 000 points d'ici 2030.