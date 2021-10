Il s'agissait de l'inauguration, d'un "plateau technique" au Lycée Maréchal Leclerc à Alençon, des ateliers dotés des plus récentes technologies, pour les formations sanitaires et sociales. Mais aussi un foyer et une salle polyvalente.

Ecoutez ci-dessous Corinne Féret, vice-présidente de la région Basse-Normandie, en charge de l'éducation.

Autre inauguration à Marguerite de Navarre, avec la rénovation de 3 bâtiments. 6.800.000 euros d'investissement ont été nécessaires pour ces 2 chantiers.