Manche. 150 infractions routières relevées en un week-end

150 infractions au Code de la route ont été constatées par les forces de l'ordre de la Manche, lors du week-end des 11 et 12 mars. Parmi elles, il y a eu 40 excès de vitesse. En tout, les gendarmes et les policiers ont retenu 21 permis de conduire et immobilisé 31 véhicules.

• Lire aussi. Cherbourg. Positif aux stupéfiants, un conducteur roule à 168 km/h au lieu de 90

La préfecture du département rappelle qu'il y a déjà eu quatre personnes mortes et 73 blessées sur les routes de la Manche depuis le début de l'année, dans 66 accidents corporels.