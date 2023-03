Coucours de plaidoiries. La plaidoirie sur les droits des femmes en Iran plébiscitée au Mémorial de Caen

Du vendredi 10 au dimanche 12 mars, se déroulaient les finales du concours de plaidoiries pour les droits de l'Homme au Mémorial de Caen. Pour le dernier jour, dix avocats ont plaidé devant plus de 1 000 personnes, un record depuis la création du concours. Maryam Meylan et sa plaidoirie contre la violation des droits des femmes en Iran "Femme, vie, assassinée !" a été plébiscitée. L'avocate au barreau de Genève, en Suisse, a décidé de parler de Mahsa Amini, jeune fille de 22 ans, accusée d'avoir porté des vêtements inappropriés, arrêtée par la police des mœurs et morte trois jours plus tard. Elle a remporté le prix du Mémorial et de la Ville de Caen ainsi que le prix du public. Samedi 11 mars, Marjolaine Yger, élève avocate de Rennes, a remporté le grand prix du Mémorial de Caen pour sa plaidoirie sur les mères chercheuses au Mexique qui recherchent leurs enfants victimes de disparition forcées. Vendredi 10 mars, la lycéenne Emma Boizot de Brives-Charensac a remporté le concours avec son texte sur les centres de rétention administrative.