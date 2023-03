Place du commerce. De nouveaux commerces gourmands à Caen

Trois nouveaux commerces ont ouvert récemment dans le centre-ville de Caen. Ils ont tous un point commun : l'alimentation. L'un propose des bonbons, l'autre des pizzas et enfin, le dernier, des produits de la mer.

Poissonnerie, pizzeria, confiserie

"C'est notre seconde poissonnerie après celle située rue Guillaume le Conquérant", explique Lise Hue, la gérante de la nouvelle poissonnerie des Embruns. Celle-ci a ouvert 87 rue Saint-Jean. "Les arrivages de poissons proviennent de notre chalutier car mon mari Julien et moi sommes pêcheurs" souligne-t-elle. Dans la même rue, au 185, la Pizza de Nico propose une large carte de pizzas originales. "La pizzeria est ouverte tous les jours de 11 h 30 à 14 h et de 18 h à 22 h sauf le vendredi et le samedi où nous fermons à 23 h", indique Amandine Millot, la jeune gérante. Enfin, la boutique Délices Lamarque, située 46 rue Écuyère, nous replonge dans l'enfance avec des confiseries à l'ancienne. Olivier Mincheneau, le gérant, est ravi d'être revenu à Caen pour une reconversion gourmande !