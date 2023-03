Interview. Louise Attaque au Zénith de Rouen pour les 25 ans de son premier album

Comme une envie de se retrouver. Louise Attaque reprend la route, à la fois pour faire revivre des titres devenus cultes et présenter un nouvel opus, Planète Terre. Tendance Ouest avait reçu le groupe pour un concert intimiste à Elbeuf, juste avant une tournée des Zéniths en ce mois de mars et des festivals cet été. Entretien avec Arnaud Samuel, l'un des fondateurs et violoniste du groupe.

Qu'est-ce que ça fait de vous retrouver tous, six ans après la sortie de votre dernier album ?

Je vais parler au nom de mes camarades aussi. C'est très excitant ! On a remis en place la dynamique pour créer cet album juste avant de l'enregistrer. On voulait célébrer les 25 ans du groupe. On a fait six concerts dans la même journée le 26 avril 2022 à l'Elysée Montmartre avec une scène ronde pour que les gens puissent se regrouper, comme autour d'un gâteau d'anniversaire. Et on s'est dit en même temps, on va essayer de composer, proposer quelque chose de neuf. On a commencé à écrire des chansons. On s'est retrouvé chez moi à Arles pour plusieurs sessions sur, en tout, 25 jours. On s'est donné cette contrainte. Ça a créé finalement un espace de liberté. Et on s'est dit qu'on avait la possibilité de sortir un album.

Parlez-nous de cet album, Planète Terre.

Les choses se sont mises en place toutes ensemble, aussi bien les lignes mélodiques que l'on crée tous les trois, que les textes que Gaëtan (Roussel) écrit exclusivement. Tout ça forme un tout dans le processus de création. En même temps, Robin (Feix), qui est le bassiste mais aussi le graphiste, qui a créé Louise, dessinait. Et il dessinait souvent la planète, notre Terre, qui était un mot qui revenait aussi dans les textes de Gaëtan. On s'est dit que cette nouvelle Louise, sur la pochette de l'album, elle observe le monde tel qu'il est, avec une certaine empathie, de la tendresse... C'est notre fil conducteur sur tous les titres : l'observation du groupe, symbolisé par Louise, qui nous regarde avec tendresse et prend des polaroïds du monde dans lequel on vit.

Comment envisagez-vous la tournée qui débute en ce mois de mars ?

On fait une dizaine de dates dans les Zéniths en mars. Et après, on part en festival cet été. Le but est de faire 25 dates pour fêter les 25 ans et on termine la tournée par une date supplémentaire au Paris Accord Arena le 9 septembre. Pour les Zéniths, on garde l'idée d'une scène circulaire ronde, comme un gâteau d'anniversaire pour que les gens puissent se regrouper autour. Ça nous a beaucoup plu. La première partie des concerts, c'est le premier album dans son intégralité, dans l'ordre. Ensuite, on joue le dernier album, avec aussi des extraits du deuxième, troisième et quatrième albums dans la deuxième partie du concert, avec une Louise incarnée qui va nous aider...

Pratique. Mardi 21 mars au Zénith de Rouen. À partir de 42,80 €. zenith-de-rouen.com