[Reportage] . Avant l'ouverture, l'effervescence au parc de Clères 

"Les semaines qui viennent de passer sont très intenses, avec la remise en état du parc pour le public", affirme Julie Levrier, directrice adjointe du Parc de Clères. "Mais on est toujours prêts", lâche-t-elle dans un sourire, comme pour bien représenter l'agitation qui règne pour que tout soit prêt pour la réouverture, qui a eu lieu samedi 11 mars. Une trentaine de personnes travaillent dans ce lieu, qui est à la fois un parc zoologique et botanique. Environ 1 400 animaux, des petits mammifères et de nombreux oiseaux, peuvent être aperçus, dont 1 000 vivent en semi-liberté, c'est-à-dire sans être en cage dans les 13 hectares du site. "Nous avons une mission de préservation de la biodiversité", indique Julie Levrier, qui précise que les espèces présentes dans le parc sont soit en voie de disparition, soit protégées. "C'est un peu l'arche de Noé." Le parc conserve leur génétique en vue, un jour, d'envisager une réinsertion en milieu naturel. Le parc a aussi une mission de recherches scientifiques, notamment dans le domaine vétérinaire et en taxonomie, une branche qui étudie la diversité du monde vivant.

Des petits mammifères sont en semi-liberté au sein de l'espace de 13 hectares du parc. Au gré de leurs humeurs, vous pourrez vous laisser approcher ou guider par des wallabies ou des antilopes ou apercevoir les gibbons sur leur île.

Une grande richesse ornithologique

Des échanges réguliers sont organisés avec d'autres parcs, parfois très lointains, pour organiser des reproductions et éviter la consanguinité. "On a un gibbon qui est en Floride", indique Julie Levrier, qui précise aussi qu'un panda roux doit rejoindre le zoo d'Amnéville pour rencontrer une partenaire. Sur le haut du parc, les volières regorgent d'oiseaux. C'est le domaine de Maddison Koziaz, l'une des soigneuses du parc, aussi particulièrement occupée avant l'ouverture. "De gros travaux débutent en janvier pour les volières. On change de substrat au sol, on change les perchoirs", indique-t-elle. Toute la végétation des volières est aussi reprise ou taillée. "C'est pour l'aspect esthétique mais aussi pour le bien-être animal et celui des soigneurs", développe la professionnelle. Son espèce fétiche, un majestueux Turaco. "C'est plus pour moi une question d'individu. Il est un peu caractériel mais j'ai créé un lien avec lui. C'est ce que j'aime", explique la passionnée. Cette année, en plus des précautions habituelles déjà très strictes, de nouvelles mesures sanitaires sont prises pour éviter toute contamination par la grippe aviaire. "Les véhicules qui rentrent dans le parc sont désinfectés, on change de bottes, chaque secteur a son équipement pour éviter les contaminations croisées." Pour les visiteurs, ces mesures seront quasi transparentes. Les semelles de leurs chaussures seront tout de même désinfectées à l'entrée, pour limiter les risques.

Au bord du lac, des multitudes de flamants roses, canards ou pélicans.