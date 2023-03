Normandie. Au lycée, Nathalie Scobry, la "top chef" des plats végétariens

De nombreuses femmes ont été mises à l'honneur mercredi 8 mars en France dans le cadre de la Journée qui leur était dédiée. Ce fut le cas dans la Manche et parmi elles, Nathalie Scobry, cheffe de cuisine au lycée Grignard à Cherbourg.

Céline James, gestionnaire, Pascale Lefranc, proviseure du lycée Grignard, à Cherbourg, Nathalie Scobry, et Antoine Jean, conseiller régional. - Davy Delmotte

"J'ai su trouver ma place"

La responsable de la restauration scolaire travaille avec une équipe de cinq femmes et deux hommes, et succède notamment depuis un an et demi à un ancien chef homme parti à la retraite. Elle travaillait auparavant dans des restaurants puis pendant une dizaine d'années dans les cuisines du lycée Jean-François Millet, toujours à Cherbourg. "J'ai su trouver ma place, j'estime être une cheffe bienveillante et à l'écoute, je suis cheffe mais pas toute seule, j'ai besoin de mon équipe derrière pour que tout se passe au mieux." Une "autorité naturelle", complimente la proviseure du lycée Grignard Pascale Lefranc.

Nathalie Scobry Impossible de lire le son.

Le boom des plats végétariens

Dans les changements, Nathalie Scobry propose depuis son arrivée un plat végétarien chaque jour et chaque soir, ce qui n'était pas le cas avant : "C'est apprécié et demandé aujourd'hui", ajoute la responsable de restauration. Les plats végétariens représentent même 20 % par rapport à tous les plats (poisson et viande) proposés.

Nathalie Scobry Impossible de lire le son.

Elle remporte un concours

Par ailleurs, Nathalie Scobry, surnommée la "top chef" au sein du lycée, a remporté le challenge "Bien manger en Normandie" dans la catégorie "Plats végétariens" qui avait rassemblé huit concurrents accompagnés chacun par un élève apprenant. Elle avait concocté un plat "Boulette croustillante cœur fondant" et a séduit le jury. Ce concours, organisé en cinq catégories (poisson, végétarien, viande, soupe et dessert), est soutenu par la Région et avait eu lieu en 2022 dans plusieurs lycées de Normandie.