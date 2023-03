Cadeaux. Jouez au Chrono Quiz pour gagner le jeu Fifa 23

Chaque matin, vers 9 h 25, répondez à un maximum de questions en 30 secondes. Si vous êtes la personne qui a donné le plus grand nombre de bonnes réponses à la fin de la semaine, vous gagnez le cadeau !

Cette semaine, remportez le jeu Fifa 23 sur PS4 ou PS5.

EA SPORTS™ FIFA 23 apporte encore plus d'action et de réalisme sur le terrain, grâce aux avancées de la technologie. Retrouvez plus de 19 000 joueurs, plus de 700 équipes, plus de 100 stades et plus de 30 compétitions de la planète football.

Pour vous inscrire, envoyez le mot QUIZ par SMS au 7 11 12 (3 fois 65 centimes + coût d'envoi).

Rendez-vous entre 9 heures et 9 h 30 pour jouer avec Alex et Laure au Chrono Quiz !