Musique. L'artiste caennais Barlem B lie l'église et le rap

Du rap dans une église ? C'est possible. Un an après la sortie de son clip Jour J, le rappeur caennais Barlem B était de retour au sein de l'église Saint-Pierre de Caen mercredi 8 mars. Le public a pu rencontrer l'artiste avant d'assister à une projection de son clip et une interprétation en live. Barlem B est passionné de musique depuis l'enfance. Il en fait désormais son métier. Son EP sorti en 2022, dans lequel on retrouve Jour J, est une sorte d'introspection. Quant au lieu de tournage du clip, au sein de l'église Saint-Pierre, au-delà d'être le point central de la ville de Caen, Barlem B y voyait une sorte de "défi" et "d'image forte".

Selon lui, il s'agit d'un lieu où on se pose les bonnes questions. Le clip avait aussi été tourné au Musée des Beaux-Arts et à l'aéroport de Carpiquet.

Et pour la suite ?

Actuellement, le Caennais est accompagné par le Cargö. Toujours à la recherche d'originalité, Barlem B envisage de tourner un clip sur certains toits de Caen. D'autres morceaux devraient voir le jour prochainement.