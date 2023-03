Caen. Fin des blocages, la circulation reprend

Les barrages présents dans l'agglomération caennaise depuis mardi 7 mars ont été levés dans l'après-midi du mercredi 8 mars. Le périphérique sud, dont une large portion n'était plus utilisable, est maintenant ouvert à la circulation dans son intégralité.

Le rond-point bleu d'Ifs et le rond-point du centre routier de Mondeville étaient l'objet de blocages depuis hier, quand les syndicats annonçaient vouloir mettre "la France à l'arrêt". Sur le périphérique sud de Caen, la circulation était impossible entre Ifs et Mondeville, et la route fermée. D'après Bison Futé, tous les barrages ont bien été levés, et le trafic est désormais fluide.

Les manifestants vont-ils reprendre les barrages demain matin ? Aucune information ne nous est divulguée pour le moment.

La circulation est désormais fluide autour de Caen, ce mercredi 8 mars à 17 h. - Capture d'écran de Bison Futé